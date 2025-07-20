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Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и другие инициативы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 20:22
Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и другие инициативы
Юлия Свириденко, фото из ее Facebook

Правительство совместно с силовыми структурами готовится ввести годовой мораторий на проверки бизнеса.

Источник: премьер Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь: "Правительство совместно с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу".

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Детали: По словам Свириденко, также уже начат аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет – закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня", – написала она.

Свириденко добавила, что параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни, а также будет усилен контроль за законностью следственных действий.

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"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", – отметила премьер.

Она также сообщила, что на следующей неделе планируется запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это – поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль", – написала она.

Свириденко также анонсировала запуск экспериментального проекта "Проектируй и строй", который позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру.

"Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта – "под ключ". Это европейская практика, известная как Design–build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года – под контролем Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления", – рассказала она.

Кабинет министровСвириденко Юлиябизнес
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