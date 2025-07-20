У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили

Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)!

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Що передувало: У Києві та низці областей у неділю ввечері оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА.