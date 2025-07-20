У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили
Неділя, 20 липня 2025, 23:53
Українські Повітряні сили попередили про зліт з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)!
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