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В России взлетели стратегические бомбардировщики – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 23:53
В России взлетели стратегические бомбардировщики – Воздушные силы
Ту-95, фото Getty Images

Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ)!

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Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Что предшествовало: В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БпЛА.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаРосcия
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