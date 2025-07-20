В России взлетели стратегические бомбардировщики – Воздушные силы

Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ)!

Реклама:

Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Что предшествовало: В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БпЛА.