В России взлетели стратегические бомбардировщики – Воздушные силы
Воскресенье, 20 июля 2025, 23:53
Украинские Воздушные силы предупредили о взлете с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ)!
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Что предшествовало: В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных БпЛА.