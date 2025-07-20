Росіяни атакують ударними БпЛА: у Києві й багатьох областях – повітряна тривога
Неділя, 20 липня 2025, 23:04
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих ударних БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко
Деталі: У неділю ввечері Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА на Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Запорізькій та Херсонській областях.
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Близько 23 години повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників оголосили і в столиці.
Пряма мова Ткаченка: "Ворожі БпЛА поряд з Києвом. Може бути чутно роботу ППО".
Оновлено: О 23:40 Київська ОВА повідомила, що в регіоні працює ППО.