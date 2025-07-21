У Києві тимчасово обмежено рух на "червоній" лінії метро – КМДА
Влада Києва повідомила про тимчасове обмеження руху на "червоній" лінії метрополітену. З технічних причин поїзди наразі курсують лише до станції "Вокзальна".
Джерело: КМДА
Дослівно: "Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна"
З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".
Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково".
Деталі: Причини зупинки руху за межами станції "Вокзальна" наразі не повідомляються.
В КМДА наголосили, що усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.
Оновлено: Згодом в КМДА уточнили інформацію щодо руху потягів.
Поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.
Передісторія:
- У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.