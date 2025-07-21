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У Києві тимчасово обмежено рух на "червоній" лінії метро – КМДА

Іван Д'яконовПонеділок, 21 липня 2025, 05:48
У Києві тимчасово обмежено рух на червоній лінії метро – КМДА
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада Києва повідомила про тимчасове обмеження руху на "червоній" лінії метрополітену. З технічних причин поїзди наразі курсують лише до станції "Вокзальна".

Джерело: КМДА

Дослівно: "Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна"

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З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково".

Деталі: Причини зупинки руху за межами станції "Вокзальна" наразі не повідомляються.

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В КМДА наголосили, що усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.

Оновлено: Згодом в КМДА уточнили інформацію щодо руху потягів. 

Поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

Передісторія: 

  • У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.

метро
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