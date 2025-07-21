У Києві тимчасово обмежено рух на "червоній" лінії метро – КМДА

Влада Києва повідомила про тимчасове обмеження руху на "червоній" лінії метрополітену. З технічних причин поїзди наразі курсують лише до станції "Вокзальна".

Джерело: КМДА

Дослівно: "Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна"

Реклама:

З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни буде повідомлено додатково".

Деталі: Причини зупинки руху за межами станції "Вокзальна" наразі не повідомляються.

РЕКЛАМА:

В КМДА наголосили, що усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.

Оновлено: Згодом в КМДА уточнили інформацію щодо руху потягів.

Поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

Передісторія: