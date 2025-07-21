Унаслідок російського обстрілу в Києві зачинено станцію метро "Лук’янівська"

У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття

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Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.

Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід".

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