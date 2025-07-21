Унаслідок російського обстрілу в Києві зачинено станцію метро "Лук’янівська"
Понеділок, 21 липня 2025, 05:10
У Києві станція метро "Лукʼянівська" тимчасово не працює для пасажирів через пошкодження наземної частини, спричиненої російським обстрілом.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття
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Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.
Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід".
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Передісторія:
- У ніч на 21 липня Росія здійснила масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну. Окупанти застосовували ударні безпілотники, крилаті і балістичні ракети різного базування.
- 24 квітня вп’яте зазнала пошкоджень станція "Лук’янівська", зокрема було пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції.