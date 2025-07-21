В Киеве временно ограничено движение на "красной" линии метро – КГГА
Власти Киева сообщили о временном ограничении движения на "красной" линии метрополитена. По техническим причинам поезда пока курсируют только до станции "Вокзальная".
Источник: КГГА
Дословно: "Движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".
По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".
О возобновлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно".
Детали: Причины остановки движения за пределами станции "Вокзальная" пока не сообщаются.
В КГГА подчеркнули, что все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытия.
Обновлено: Позже в КГГА уточнили информацию о движении поездов.
Поезда на "красной" ветке метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
Пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.
Предыстория:
- В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.