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В Киеве временно ограничено движение на "красной" линии метро – КГГА

Иван ДьяконовПонедельник, 21 июля 2025, 05:48
В Киеве временно ограничено движение на красной линии метро – КГГА
Иллюстративное фото: Getty Images

Власти Киева сообщили о временном ограничении движения на "красной" линии метрополитена. По техническим причинам поезда пока курсируют только до станции "Вокзальная".

Источник: КГГА

Дословно: "Движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

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По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная".

О возобновлении полноценного движения и всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно".

Детали: Причины остановки движения за пределами станции "Вокзальная" пока не сообщаются.

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В КГГА подчеркнули, что все подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытия.

Обновлено: Позже в КГГА уточнили информацию о движении поездов.

Поезда на "красной" ветке метро курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.

Предыстория:

  • В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.

метро
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