ЗСУ за добу відмінусували ще 1 170 окупантів
Понеділок, 21 липня 2025, 07:28
Сили оборони продовжують завдати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників та майже 400 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 043 160 (+1 170) осіб,
- танків – 11 037 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 028 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 637 (+54) од,
- РСЗВ – 1 444 (+1) од,
- засобів ППО – 1 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 181 (+199) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 859 (+132) од,
- спеціальної техніки – 3 934 (+2) од.
Дані уточнюються.