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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 170 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 07:28
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 170 окупантів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників та майже 400 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 043 160 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 037 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 23 028 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30 637 (+54) од,
  • РСЗВ – 1 444 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 181 (+199) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 859 (+132) од,
  • спеціальної техніки – 3 934 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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