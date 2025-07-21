ЗСУ за добу відмінусували ще 1 170 окупантів

Сили оборони продовжують завдати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників та майже 400 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 043 160 (+1 170) осіб,

танків – 11 037 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 028 (+7) од,

артилерійських систем – 30 637 (+54) од,

РСЗВ – 1 444 (+1) од,

засобів ППО – 1 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 181 (+199) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 859 (+132) од,

спеціальної техніки – 3 934 (+2) од.

Дані уточнюються.