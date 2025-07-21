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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 170 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 07:28
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 170 оккупантов
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 043 160 (+1 170) человек,
  • танков – 11 037 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 028 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 30 637 (+54) ед,
  • РСЗО – 1 444 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 199 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 181 (+199) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 859 (+132) ед,
  • специальной техники – 3 934 (+2) ед.

Данные уточняются.

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