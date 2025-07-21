Росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині

Російські окупанти від вечора 20 липня атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС та вирувала пожежа.

Джерело: голова ОАВ Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Агресор застосовував по Нікопольщині FPV-дрони та артилерію. Бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три – побиті".

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Фото з telegram СЕргія Лисака

Деталі: Також загарбники влучили безпілотником по Межівській громаді Синельниківського району – там пошкоджено інфраструктуру.

За словами Лисака, минулося без постраждалих.

Над областю сили ППО збили 7 російських БпЛА.