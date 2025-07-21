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Россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 07:48
Россияне повредили инфраструктуру, предприятие и АЗС на Днепропетровщине
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты с вечера 20 июля атаковали Днепропетровскую область, в результате чего повреждены предприятие, инфраструктура, АЗС и бушевал пожар.

Источник: глава ОАВ Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор применял по Никопольщине FPV-дроны и артиллерию. Бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. Повреждены инфраструктура, АЗС. Изуродовано предприятие. Произошел пожар. Огонь уничтожил 2 авто. Еще три – побиты".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Также захватчики попали беспилотником по Межевской общине Синельниковского района – там повреждена инфраструктура.

По словам Лысака, обошлось без пострадавших.

Над областью силы ПВО сбили 7 российских БпЛА.

Днепропетровская областьбеспилотникиобстрел
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