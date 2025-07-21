СБУ проводить операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях 80 обшуків

У різних областях України проходять обшуки, оскільки Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

Джерело: Суспільне з посиланням на співрозмовника в СБУ, джерела "Української правди" в СБУ та НАБУ, НАБУ в Facebook

Деталі: За словами співрозмовника УП, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Реклама:

Фото надане джерелами УП

Також одного з детективів підозрюють у можливій передачі росіянам секретних даних через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Фото надане джерелами УП. Колаж УП

Ще один детектив НАБУ нібито вів незаконний бізнес з РФ. За даними співрозмовника УП, його затримали.

В Україні проводять операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях обшуки. Відео надане джерелом УП в СБУ pic.twitter.com/GWJRtynMGG РЕКЛАМА: July 21, 2025



"Українська правда" намагається з'ясувати деталі в СБУ та НАБУ.

Згодом у НАБУ заявили, що 21 липня у "співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора".

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", – зазначили в бюро.

Джерела УП в НАБУ повідомили, що проходить близько 80 обшуків.