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СБУ проводить операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях 80 обшуків

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 08:27
СБУ проводить операцію з нейтралізації російського впливу на НАБУ: у різних областях 80 обшуків
ФОТО НАДАНЕ ДЖЕРЕЛАМИ УП

У різних областях України проходять обшуки, оскільки Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із "нейтралізації російського впливу на НАБУ". 

Джерело: Суспільне з посиланням на співрозмовника в СБУ, джерела "Української правди" в СБУ та НАБУ, НАБУ в Facebook

Деталі: За словами співрозмовника УП, детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. 

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Фото надане джерелами УП

Також одного з детективів підозрюють у можливій передачі росіянам секретних даних через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

 
Фото надане джерелами УП. Колаж УП

Ще один детектив НАБУ нібито вів незаконний бізнес з РФ. За даними співрозмовника УП, його затримали.


"Українська правда" намагається з'ясувати деталі в СБУ та НАБУ.

Згодом у НАБУ заявили, що 21 липня у "співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора".

"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом", – зазначили в бюро.

Джерела УП в НАБУ повідомили, що проходить близько 80 обшуків.

СБУНАБУобшуки
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