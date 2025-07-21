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СБУ проводит операцию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ": в разных областях 80 обысков

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 08:27
СБУ проводит операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ: в разных областях 80 обысков
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИСТОЧНИКАМИ УП

В разных областях Украины проходят обыски, поскольку Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".

Источник: Суспільне со ссылкой на собеседника в СБУ, источники "Украинской правды" в СБУ и НАБУ, НАБУ в Facebook

Детали: По словам собеседника УП, детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д.

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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИСТОЧНИКАМИ УП

Также одного из детективов подозревают в возможной передаче россиянам секретных данных через окружение бывшего беглого президента Виктора Януковича. 

 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИСТОЧНИКАМИ УП. КОЛАЖ УП

Еще один детектив НАБУ якобы вел незаконный бизнес с РФ. По данным источника УП, его задержали.

"Украинская правда" пытается выяснить детали в СБУ и НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что 21 июля у сотрудников бюро "без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора".

"Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали – позже", – отметили в НАБУ.

Источники УП в НАБУ сообщили, что проходит около 80 обысков.

СБУНАБУобыски
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