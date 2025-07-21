За добу ЗСУ відбили 46 штурмів на Покровському напрямку – Генштаб
За минулу добу на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення на 12 напрямках. Найгарячіше було на Покровському – там українські захисники відбили 46 штурмів. На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 20 разів, на Північно–Слобожанському і Курському – 23.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.
На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції українських військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.
На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.
На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.