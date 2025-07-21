За сутки ВСУ отбили 46 штурмов на Покровском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения на 12 направлениях. Горячее всего было на Покровском – там украинские защитники отбили 46 штурмов. На Лиманском направлении армия РФ атаковала 20 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 23.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 356 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

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На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филиала.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг один раз осуществлял безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.