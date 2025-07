Глава МЗС Франції відвідає нараду українських послів у Києві

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро у понеділок відвідає Київ, де візьме участь у нараді послів України.

Джерело: французький міністр у соцмережі Х, "Європейська правда"

У понеділок вранці Барро опублікував фото з українського потяга та зазначив, що прямує до Києва.

"Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", – повідомив очільник французької дипломатії.

У Києві в понеділок пройде конференція послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили", на ній очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Je me rends à Kyiv. Je participerai à la conférence des ambassadeurs et réaffirmerai, au nom de la France, notre soutien indéfectible à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté du peuple Ukrainien.



🇫🇷🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/bPZj0h9gam