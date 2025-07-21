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Глава МЗС Франції відвідає нараду українських послів у Києві

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 21 липня 2025, 09:44
Глава МЗС Франції відвідає нараду українських послів у Києві
фото: Жан-Ноель Барро у соцмережі Х

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро у понеділок відвідає Київ, де візьме участь у нараді послів України.

Джерело: французький міністр у соцмережі Х, "Європейська правда"

У понеділок вранці Барро опублікував фото з українського потяга та зазначив, що прямує до Києва.

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"Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", – повідомив очільник французької дипломатії.

У Києві в понеділок пройде конференція послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили", на ній очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.

У неділю президент Зеленський повідомив, що отримав доповідь від глави МЗС Андрія Сибіги, у рамках якої було погоджено рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Очікується, що новим послом у США стане колишня віцепрем’єрка з інтеграції до ЄС і НАТО Ольга Стефанішина.

ФранціяУкраїнадипломатичні відносини
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