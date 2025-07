Глава МИД Франции посетит совещание украинских послов в Киеве

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник посетит Киев, где примет участие в совещании послов Украины.

Источник: французский министр в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: В понедельник утром Барро опубликовал фото из украинского поезда и отметил, что направляется в Киев.

"Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", – сообщил глава французской дипломатии.

В Киеве в понедельник пройдет конференция послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы", на ней ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Je me rends à Kyiv. Je participerai à la conférence des ambassadeurs et réaffirmerai, au nom de la France, notre soutien indéfectible à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la liberté du peuple Ukrainien.



🇫🇷🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/bPZj0h9gam