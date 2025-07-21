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Глава МИД Франции посетит совещание украинских послов в Киеве

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 21 июля 2025, 09:44
Глава МИД Франции посетит совещание украинских послов в Киеве
фото: Жан-Ноэль Барро в соцсети Х

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник посетит Киев, где примет участие в совещании послов Украины.

Источник: французский министр в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: В понедельник утром Барро опубликовал фото из украинского поезда и отметил, что направляется в Киев.

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"Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", – сообщил глава французской дипломатии.

В Киеве в понедельник пройдет конференция послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы", на ней ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов, посетили Запорожье и Запорожскую область.

В воскресенье президент Зеленский сообщил, что получил доклад от главы МИД Андрея Сибиги, в рамках которого было согласовано решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Ожидается, что новым послом в США станет бывший вице-премьер по интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.

ФранцияУкраинадипломатические отношения
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