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Росіяни запустили по Україні 450 дронів і ракет: 427 з них не долетіли до цілі

Ірина БалачукПонеділок, 21 липня 2025, 09:49
Росіяни запустили по Україні 450 дронів і ракет: 427 з них не долетіли до цілі
Українська авіація. Фото ілюстративне з Facebook Повітряних сил

Від вечора 20 липня російські окупанти атакували Україну 24 ракетами та 426-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 200 дронів і усі ракети вдалося знищили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника: 200 ударних БпЛА типу Shahed; переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила)".

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Деталі: Ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей, бо були локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

"Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", – зазначили в Повітряних силах.

Зокрема, окупанти запустили по Україні:

  • 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 1 крилату ракету Іскандер-К (з району міста Міллєрово, РФ);
  • 14 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської області Росії).

Повітряний напад відбиви авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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У Повітряних силах наголошують, що атака триває – станом на 9:30 нова група російських БпЛА зайшла із півночі.  

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
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