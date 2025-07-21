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Россияне запустили по Украине 450 дронов и ракет: 427 из них не долетели до цели

Ирина БалачукПонедельник, 21 июля 2025, 09:49
Россияне запустили по Украине 450 дронов и ракет: 427 из них не долетели до цели
Украинская авиация. Фото иллюстративное из Facebook Воздушных сил

С вечера 20 июля российские оккупанты атаковали Украину 24 ракетами и 426-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 200 дронов и все ракеты удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника: 200 ударных БпЛА типа Shahed; подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные – подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала)".

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Детали: Еще 203 дрона-имитатора не достигли целей, потому что были локационно потеряны (предположительно подавлены РЭБ).

"Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях", – отметили в Воздушных силах.

В частности, оккупанты запустили по Украине:

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  • 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 1 крылатую ракету Искандер-К (из района города Миллерово, РФ);
  • 14 крылатых ракет Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области России).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается – по состоянию на 9:30 новая группа российских БпЛА зашла с севера.

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