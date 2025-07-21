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Міністр закордонних справ Франції прибув до Києва і відвідав місця російських ударів

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 21 липня 2025, 11:33
Міністр закордонних справ Франції прибув до Києва і відвідав місця російських ударів
фото з соцмережі Х посольство України у Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро розпочав свій візит до української столиці з огляду пошкоджень, завданих російськими обстрілами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства України у Франції у соцмережі Х 

Деталі: Барро прибув до Києва вранці – після того, як уночі Росія запустила по українських цілях 426 дронів та 24 ракети. 

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"Жан-Ноель Барро, який прибув до Києва як почесний гість конференції послів, розпочав свій візит з місця бомбардувань. Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні посольства, у якому також опубліковані фото наслідків російських ударів, які оглядає французький міністр.

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ФранціяКиїв
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