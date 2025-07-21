Міністр закордонних справ Франції прибув до Києва і відвідав місця російських ударів

фото з соцмережі Х посольство України у Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро розпочав свій візит до української столиці з огляду пошкоджень, завданих російськими обстрілами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства України у Франції у соцмережі Х

Деталі: Барро прибув до Києва вранці – після того, як уночі Росія запустила по українських цілях 426 дронів та 24 ракети.

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Encore une nuit de terreur russe.

426 drones, 24 missiles. Des civils tués ou blessés.@jnbarrot, arrivé à Kyiv comme invité d’honneur de la Conférence des ambassadeurs, a commencé sa visite par un site bombardé.

L’Ukraine a besoin d’un renforcement de sa défense aérienne. pic.twitter.com/2IyPj3N9wL — Ambassade d'Ukraine en France (@UKRinFRA) July 21, 2025

"Жан-Ноель Барро, який прибув до Києва як почесний гість конференції послів, розпочав свій візит з місця бомбардувань. Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні посольства, у якому також опубліковані фото наслідків російських ударів, які оглядає французький міністр.

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