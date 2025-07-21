Міністр закордонних справ Франції прибув до Києва і відвідав місця російських ударів
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро розпочав свій візит до української столиці з огляду пошкоджень, завданих російськими обстрілами.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства України у Франції у соцмережі Х
Деталі: Барро прибув до Києва вранці – після того, як уночі Росія запустила по українських цілях 426 дронів та 24 ракети.
Encore une nuit de terreur russe.— Ambassade d'Ukraine en France (@UKRinFRA) July 21, 2025
426 drones, 24 missiles. Des civils tués ou blessés.@jnbarrot, arrivé à Kyiv comme invité d’honneur de la Conférence des ambassadeurs, a commencé sa visite par un site bombardé.
L’Ukraine a besoin d’un renforcement de sa défense aérienne. pic.twitter.com/2IyPj3N9wL
"Жан-Ноель Барро, який прибув до Києва як почесний гість конференції послів, розпочав свій візит з місця бомбардувань. Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні посольства, у якому також опубліковані фото наслідків російських ударів, які оглядає французький міністр.
Нагадаємо:
- Барро у понеділок візьме участь у нараді послів України.
- Напередодні десятки керівників дипмісій України за кордоном, що прибули для участі у нараді послів, відвідали Запоріжжя та Запорізьку область.
- У неділю президент Зеленський повідомив, що отримав доповідь від глави МЗС Андрія Сибіги, у рамках якої було погоджено рішення про заміну керівників у деяких посольствах.