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Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев и посетил места российских ударов

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 21 июля 2025, 11:33
Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев и посетил места российских ударов
фото из соцсети Х посольство Украины во Франции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро начал свой визит в украинскую столицу с осмотра повреждений, нанесенных российскими обстрелами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Украины во Франции в соцсети Х

Детали: Барро прибыл в Киев утром – после того, как ночью Россия запустила по украинским целям 426 дронов и 24 ракеты.

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"Жан-Ноэль Барро, прибывший в Киев в качестве почетного гостя конференции послов, начал свой визит с места бомбардировок. Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны", – говорится в сообщении посольства, в котором также опубликованы фото последствий российских ударов, которые осматривает французский министр.

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Напомним:

ФранцияКиев
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