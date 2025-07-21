Министр иностранных дел Франции прибыл в Киев и посетил места российских ударов
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро начал свой визит в украинскую столицу с осмотра повреждений, нанесенных российскими обстрелами.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Украины во Франции в соцсети Х
Детали: Барро прибыл в Киев утром – после того, как ночью Россия запустила по украинским целям 426 дронов и 24 ракеты.
Encore une nuit de terreur russe.— Ambassade d'Ukraine en France (@UKRinFRA) July 21, 2025
426 drones, 24 missiles. Des civils tués ou blessés.@jnbarrot, arrivé à Kyiv comme invité d’honneur de la Conférence des ambassadeurs, a commencé sa visite par un site bombardé.
L’Ukraine a besoin d’un renforcement de sa défense aérienne. pic.twitter.com/2IyPj3N9wL
"Жан-Ноэль Барро, прибывший в Киев в качестве почетного гостя конференции послов, начал свой визит с места бомбардировок. Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны", – говорится в сообщении посольства, в котором также опубликованы фото последствий российских ударов, которые осматривает французский министр.
Напомним:
- Барро в понедельник примет участие в совещании послов Украины.
- Накануне десятки руководителей дипмиссий Украины за рубежом, прибывшие для участия в совещании послов,посетили Запорожье и Запорожскую область.
- В воскресенье президент Зеленский сообщил, что получил доклад от главы МИД Андрея Сибиги, в рамках которого было согласовано решение о замене руководителей в некоторых посольствах.