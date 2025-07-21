Не дали ворогу закріпитись на нових позиціях: ССО показали наліт у прикордонні

Сили спеціальних операцій поділились кадрами ефективного нальоту на противника, який облаштовував позицію в українському прикордонні.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з РФ, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню воїни змушені були відійти в безпечну зону.

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Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

Завдяки злагодженим та оперативним діям операторів ССО спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско, резюмують спецпризначенці.