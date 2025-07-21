Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не дали ворогу закріпитись на нових позиціях: ССО показали наліт у прикордонні

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 11:59
Не дали ворогу закріпитись на нових позиціях: ССО показали наліт у прикордонні
скриншот

Сили спеціальних операцій поділились кадрами ефективного нальоту на противника, який облаштовував позицію в українському прикордонні.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з РФ, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню воїни змушені були відійти в безпечну зону.

Реклама:

Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

Завдяки злагодженим та оперативним діям операторів ССО спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско, резюмують спецпризначенці.

ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ
Застосували силу і прийшли без ухвал суду – у НАБУ прокоментували обшуки у його працівників
СБУ та ОГП затримали одного з керівників детективів НАБУ: підозрюють у продажі техконоплі до РФ
В Іспанії, де вбили льотчика РФ, знайшли мертвим у басейні експосадовця МВС України – ЗМІ
фото, відеоСБУ проводить операцію з "нейтралізації російського впливу на НАБУ": у різних областях 80 обшуків
фотоІвано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку повномасштабної війни – мер
Усі новини...
ССО
ССО показали проведення операції в тилу ворога
Група бійців ССО зайшла з тилу на позицію окупантів на кордоні з РФ
ССО уразили аеродром "Борисоглєбськ", де базуються російські винищувачі
Останні новини
12:43
МЗС підтвердило смерть експосадовця МВС України в Іспанії
12:00
Компанії з України та Данії уклали партнерство для розробки ШІ-перехоплювача дронів
11:59
відеоНе дали ворогу закріпитись на нових позиціях: ССО показали наліт у прикордонні
11:57
футбол"Динамо" назвало заявку на перший матч проти мальтійського "Хамруна" у кваліфікації Ліги чемпіонів
11:57
Міноборони поглинуло Мінстратегпром — уряд об’єднав два відомства
11:54
САП каже, що до них прийшла СБУ і отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ
11:44
Китай почав будівництво найбільшої гідроелектростанції у світі
11:40
Застосували силу і прийшли без ухвал суду – у НАБУ прокоментували обшуки у його працівників
11:39
СБУ: Викрили нардепа, який працював на Росію і мав значний вплив на НАБУ
11:37
фотоСуд арештував службовця прокуратури, який збив жінку в Києві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: