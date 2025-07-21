Не дали врагу закрепиться на новых позициях: ССО показали налет в приграничье

Силы специальных операций поделились кадрами эффективного налета на противника, который обустраивал позицию в украинском пограничье.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня воины вынуждены были отойти в безопасную зону.

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Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско, резюмируют спецназовцы.