Не дали врагу закрепиться на новых позициях: ССО показали налет в приграничье
Понедельник, 21 июля 2025, 11:59
Силы специальных операций поделились кадрами эффективного налета на противника, который обустраивал позицию в украинском пограничье.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня воины вынуждены были отойти в безопасную зону.
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Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.
Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско, резюмируют спецназовцы.