Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не дали врагу закрепиться на новых позициях: ССО показали налет в приграничье

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 11:59
Не дали врагу закрепиться на новых позициях: ССО показали налет в приграничье
скриншот

Силы специальных операций поделились кадрами эффективного налета на противника, который обустраивал позицию в украинском пограничье.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня воины вынуждены были отойти в безопасную зону.

Реклама:

Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Благодаря слаженным и оперативным действиям операторов ССО попытка врага закрепиться на местности потерпела фиаско, резюмируют спецназовцы.

ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании
САП говорит, что к ним пришла СБУ и получила доступ к информации обо всех спецоперациях НАБУ
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ
фото, видео СБУ проводит операцию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ": в разных областях 80 обысков
фотоИвано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала полномасштабной войны – мэр
обновленоВ Киеве временно ограничено движение на "красной" линии метро – КГГА
Все новости...
ССО
ССО показали проведение операции в тылу врага
Группа бойцов ССО зашла с тыла на позицию оккупантов на границе с РФ
ССО поразили аэродром "Борисоглебск", где базируются российские истребители
Последние новости
14:11
футболОпределился потенциальный соперник киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
13:40
Археологи нашли остатки итальянской крепости под памятником Дюку в Одессе
13:39
У Путина отреагировали на предложение провести 3-тий раунд переговоров по Украине
13:23
Оборот наличных денег в Украине: Нацбанк назвал дефицитную и распространенную банкноту
13:13
В Ровенской области мужчина из-за ревности поджег жену и себя: он погиб, а женщина в реанимации
13:06
В Украину возвращается жара
12:57
Женская сборная Украины по волейболу выступит в следующем розыгрыше Лиги наций
12:55
В США мужчина купил два лотерейных билета в разных магазинах: оба оказались выигрышными
12:52
Индийский НПЗ требует предоплату после новых санкций ЕС против РФ
12:47
Президент назначил 16 послов
Все новости...
Реклама:
Реклама: