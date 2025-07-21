Президент призначив 16 послів
21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України за кордоном.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на соцмережі Зеленського, укази президента
Деталі: Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.
Відтак вони фіналізували процес добору кандидатів на призначення послами України та оголосили про призначення 16 послів. Водночас український президент не уточнив, про кого йде мова.
"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – додав український президент.
Варто звернути увагу, що в новому уряді на чолі з Юлією Свириденко Сибіга був перепризначений на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.
Оновлено: Згідно з указами президента, новими послами України призначено:
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в Іспанії – Юлію Соколовську;
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у Канаді – Андрія Плахотнюка;
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у Бельгії – Ярослава Мельника;
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в Естонії – Володимира Боєчка;
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у Боснії і Герцеговині – Володимира Бачинського;
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в ОАЕ та представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) – Олександра Балануцу;
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у Мексиці – Сергія Погорєльцева;
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в Японії – Юрія Лутовінова;
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у Кенії, а також при ЮНЕП і ООН-Хабітат – Юрія Токаря;
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у Кувейті – Максима Субха;
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в Омані – Ольгу Селих;
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в Алжирі – Олександра Вороніна;
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на Кіпрі – Сергія Ніжинського;
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у Малайзії – Геннадія Надоленка;
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в Анголі – Андрія Касьянова;
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у Південно-Африканській Республіці – Олександра Щербу.
Нагадаємо:
- Ще в червні Сибіга повідомляв, що Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.
- Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.
- ЗМІ також інформували, що очікується до 20 нових призначень, зокрема у Бельгії, Швеції та Канаді.