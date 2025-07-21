Президент призначив 16 послів

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України за кордоном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на соцмережі Зеленського, укази президента

Деталі: Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.

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Відтак вони фіналізували процес добору кандидатів на призначення послами України та оголосили про призначення 16 послів. Водночас український президент не уточнив, про кого йде мова.

"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – додав український президент.

Варто звернути увагу, що в новому уряді на чолі з Юлією Свириденко Сибіга був перепризначений на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.

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Оновлено: Згідно з указами президента, новими послами України призначено:

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