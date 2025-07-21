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Президент призначив 16 послів

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 21 липня 2025, 12:47
Президент призначив 16 послів
Ілюстративне фото: Getty Images

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України за кордоном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на соцмережі Зеленського, укази президента

Деталі: Зеленський заявив, що 21 липня вранці провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою Офісу президента. 

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Відтак вони фіналізували процес добору кандидатів на призначення послами України та оголосили про призначення 16 послів. Водночас український президент не уточнив, про кого йде мова.

"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – додав український президент.

Варто звернути увагу, що в новому уряді на чолі з Юлією Свириденко Сибіга був перепризначений на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.

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Оновлено: Згідно з указами президента, новими послами України призначено:

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