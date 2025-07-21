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Президент назначил 16 послов

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 21 июля 2025, 12:47
Президент назначил 16 послов
Иллюстративное фото: Getty Images

21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины за рубежом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соцсети Зеленского, указы президента

Детали: Зеленский заявил, что 21 июля утром провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса президента.

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Они завершили процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины и объявили о назначении 16 послов. В то же время украинский президент не уточнил, о ком идет речь.

"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – добавил украинский президент.

Стоит обратить внимание, что в новом правительстве во главе с Юлией Свириденко Сибига был переназначен на должность главы внешнеполитического ведомства.

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Обновлено: Согласно указам президента, новыми послами Украины назначены:

  • в Испании – Юлию Соколовскую;
  • в Канаде – Андрея Плахотнюка;
  • в Бельгии – Ярослава Мельника;
  • в Эстонии – Владимира Боечко;
  • в Боснии и Герцеговине – Владимира Бачинского;
    в ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) – Александра Балануцу;
  • в Мексике – Сергея Погорельцева;
  • в Японии – Юрия Лутовинова;
  • в Кении, а также при ЮНЕП и ООН-Хабитат – Юрия Токаря;
  • в Кувейте – Максима Субха;
  • в Омане – Ольгу Селых;
  • в Алжире – Александра Воронина;
  • на Кипре – Сергея Нежинского;
  • в Малайзии – Геннадия Надоленко;
  • в Анголе – Андрея Касьянова;
  • в Южно-Африканской Республике – Александра Щербу.

Напомним:

  • Еще в июне Сибига сообщал, что Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.
  • Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Ожидается, что новым послом в США должна стать Ольга Стефанишина.
  • СМИ также информировали, что ожидается до 20 новых назначений, в частности в Бельгии, Швеции и Канаде.

ЗеленскийМИД
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