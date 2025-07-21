Президент назначил 16 послов

21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины за рубежом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соцсети Зеленского, указы президента

Детали: Зеленский заявил, что 21 июля утром провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса президента.

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Они завершили процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины и объявили о назначении 16 послов. В то же время украинский президент не уточнил, о ком идет речь.

"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – добавил украинский президент.

Стоит обратить внимание, что в новом правительстве во главе с Юлией Свириденко Сибига был переназначен на должность главы внешнеполитического ведомства.

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Обновлено: Согласно указам президента, новыми послами Украины назначены:

в Испании – Юлию Соколовскую;

в Канаде – Андрея Плахотнюка;

в Бельгии – Ярослава Мельника;

в Эстонии – Владимира Боечко;

в Боснии и Герцеговине – Владимира Бачинского;

в ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) – Александра Балануцу;

в ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) – в Мексике – Сергея Погорельцева;

в Японии – Юрия Лутовинова;

в Кении, а также при ЮНЕП и ООН-Хабитат – Юрия Токаря;

в Кувейте – Максима Субха;

в Омане – Ольгу Селых;

в Алжире – Александра Воронина;

на Кипре – Сергея Нежинского;

в Малайзии – Геннадия Надоленко;

в Анголе – Андрея Касьянова;

в Южно-Африканской Республике – Александра Щербу.

Напомним: