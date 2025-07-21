Президент назначил 16 послов
21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины за рубежом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соцсети Зеленского, указы президента
Детали: Зеленский заявил, что 21 июля утром провел совещание с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и командой Офиса президента.
Они завершили процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины и объявили о назначении 16 послов. В то же время украинский президент не уточнил, о ком идет речь.
"Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", – добавил украинский президент.
Стоит обратить внимание, что в новом правительстве во главе с Юлией Свириденко Сибига был переназначен на должность главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено: Согласно указам президента, новыми послами Украины назначены:
- в Испании – Юлию Соколовскую;
- в Канаде – Андрея Плахотнюка;
- в Бельгии – Ярослава Мельника;
- в Эстонии – Владимира Боечко;
- в Боснии и Герцеговине – Владимира Бачинского;
в ОАЭ и представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) – Александра Балануцу;
- в Мексике – Сергея Погорельцева;
- в Японии – Юрия Лутовинова;
- в Кении, а также при ЮНЕП и ООН-Хабитат – Юрия Токаря;
- в Кувейте – Максима Субха;
- в Омане – Ольгу Селых;
- в Алжире – Александра Воронина;
- на Кипре – Сергея Нежинского;
- в Малайзии – Геннадия Надоленко;
- в Анголе – Андрея Касьянова;
- в Южно-Африканской Республике – Александра Щербу.
Напомним:
- Еще в июне Сибига сообщал, что Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.
- Недавно СМИ писали, что Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить. Ожидается, что новым послом в США должна стать Ольга Стефанишина.
- СМИ также информировали, что ожидается до 20 новых назначений, в частности в Бельгии, Швеции и Канаде.