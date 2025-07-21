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50-денна кампанія озброєння України: новий "Рамштайн" зібрав онлайн 52 держави

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 липня 2025, 15:06
50-денна кампанія озброєння України: новий Рамштайн зібрав онлайн 52 держави
Джон Гілі. фото - Міністерства оборони Британії

У 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувається 21 липня під головуванням Британії та Німеччини, в онлайн-форматі, беруть участь 52 країни.

Джерело: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у вступному слові, відкриваючи засідання "Рамштайну", передає кореспондентка "Європейської правди"

Пряма мова: "Мене звати Джон Гілі, я міністр оборони Великої Британії, я співочолюю і скликаю цю Контактну групу з питань оборони України разом із Борисом Пісторіусом (міністром оборони Німеччини – ред.), і сьогодні у цьому дзвінку беруть участь 52 союзники та партнери. Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй".

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Деталі: Міністр нагадав, що минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував новий план щодо "масштабної передачі озброєння НАТО" для України та пообіцяв швидко доставити його на поле бою.

"Велика Британія підтримує цю політику, ми повністю братимемо участь в її успішній реалізації", – повідомив міністр оборони Британії.

Він додав, що, "щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту, президент Трамп також запустив відлік 50-денного терміну для Путіна, щоб погодитися на мир або зіткнутися з нищівними економічними санкціями".

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"Як члени цієї Контактної групи з питань оборони України, ми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів", – наголосив Гілі.

Передісторія:

  • Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.
  • В липні представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".

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