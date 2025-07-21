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50-дневная кампания вооружения Украины: новый "Рамштайн" собрал онлайн 52 государства

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 15:06

В 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходит 21 июля под председательством Великобритании и Германии, в онлайн-формате, принимают участие 52 страны.

Источник: министр обороны Великобритании Джон Хили во вступительном слове, открывая заседание "Рамштайн", передает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Меня зовут Джон Хили, я министр обороны Великобритании, я возглавляю и созываю эту Контактную группу по вопросам обороны Украины вместе с Борисом Писториусом (министром обороны Германии - ред.), и сегодня в этом звонке участвуют 52 союзники и партнеры. Это свидетельство вдохновения, которое украинский народ предоставляет нам своей борьбой за свободу и за безопасность всех свободных наций".

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Детали: Министр напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал новый план по "масштабной передаче вооружения НАТО" для Украины и пообещал быстро доставить его на поле боя.

"Великобритания поддерживает эту политику, мы полностью будем участвовать в ее успешной реализации", - сообщил министр обороны Великобритании.

Он добавил, что, "чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, президент Трамп также запустил отсчет 50-дневного срока для Путина, чтобы согласиться на мир или столкнуться с сокрушительными экономическими санкциями".

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"Как члены этой Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны со своей стороны подключиться к 50-дневной кампании по вооружению Украины на поле боя, чтобы подтолкнуть Путина за стол переговоров", - подчеркнул Хили.

Рамштайнпомощь Украинеоружиевойна
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