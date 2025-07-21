"Якомога швидше": Німеччина та США домовилися про передачу Україні 5 систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" в понеділок заявив, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти до України якомога швидше.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Пісторіуса: "Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot".

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Деталі: Він повідомив, що "впродовж наступних кількох днів", буде координувати з партнерами "в дусі взаємної довіри" механізм реалізації цих планів.

"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси", – заявив очільник Міноборони Німеччини.

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