"Якомога швидше": Німеччина та США домовилися про передачу Україні 5 систем Patriot
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" в понеділок заявив, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти до України якомога швидше.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Пісторіуса: "Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot".
Деталі: Він повідомив, що "впродовж наступних кількох днів", буде координувати з партнерами "в дусі взаємної довіри" механізм реалізації цих планів.
"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси", – заявив очільник Міноборони Німеччини.
Передісторія:
- 21 липня у засідання "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.
- Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.
- У липні представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої "коаліції рішучих".