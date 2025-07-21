"Как можно скорее": Германия и США договорились о передаче Украине 5 систем Patriot
Министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в понедельник заявил, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить в Украину как можно скорее.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Писториуса: "Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot".
Детали: Он сообщил, что "в течение следующих нескольких дней", будет координировать с партнерами "в духе взаимного доверия" механизм реализации этих планов.
"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы", – заявил глава Минобороны Германии.
Предыстория:
- 21 июля в заседании "Рамштайн", что начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.
- Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень строгие" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.
- В июле представители США впервые присоединились к встрече так называемой "коалиции решительных".