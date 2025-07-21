"Как можно скорее": Германия и США договорились о передаче Украине 5 систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в понедельник заявил, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить в Украину как можно скорее.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Писториуса: "Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot".

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Детали: Он сообщил, что "в течение следующих нескольких дней", будет координировать с партнерами "в духе взаимного доверия" механизм реализации этих планов.

"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы", – заявил глава Минобороны Германии.

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