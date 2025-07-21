Шмигаль заявив, що Україні не вистачає $6 млрд на закупівлю зброї, аби повернути війну до РФ
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, заявив, що для того, щоб закрити потребу у військових закупівлях у 2025 році та повернути війну на територію Росії, Україні необхідно 6 млрд доларів.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Шмигаля: "Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний розрив у закупівлях. Це дозволить нам виготовити більше FPV-дронів для утримання лінії, більше перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову глибоку ударну зброю, щоб повернути війну до Росії".
Деталі: Також він наголосив на важливості отримати від партнерів фінансові зобов’язання на наступний, 2026 рік.
"Я закликаю наших партнерів виділяти кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік уже зараз", – підкреслив Денис Шмигаль.
Передісторія:
- Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з проханням якнайшвидше закупити в США для передачі українському війську протиповітряні системи Patriot і снаряди PAC-3 до них.
- 21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.
- Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.
- Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.