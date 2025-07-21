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Шмигаль заявив, що Україні не вистачає $6 млрд на закупівлю зброї, аби повернути війну до РФ

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 липня 2025, 17:48
Шмигаль заявив, що Україні не вистачає $6 млрд на закупівлю зброї, аби повернути війну до РФ
Денис Шмигаль, фото: Міноборони

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи в форматі "Рамштайн", яке відбувається у відеорежимі 21 липня, заявив, що для того, щоб закрити потребу у військових закупівлях у 2025 році та повернути війну на територію Росії, Україні необхідно 6 млрд доларів.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Шмигаля: "Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний розрив у закупівлях. Це дозволить нам виготовити більше FPV-дронів для утримання лінії, більше перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову глибоку ударну зброю, щоб повернути війну до Росії".

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Деталі: Також він наголосив на важливості отримати від партнерів фінансові зобов’язання на наступний, 2026 рік.

"Я закликаю наших партнерів виділяти кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік уже зараз", – підкреслив Денис Шмигаль.

Передісторія:

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Шмигаль російсько-українська війнабюджетзброя
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