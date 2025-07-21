Шмыгаль заявил, что Украине не хватает $6 млрд на закупку оружия, чтобы вернуть войну в РФ

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, заявил, что для того, чтобы закрыть потребность в военных закупках в 2025 году и вернуть войну на территорию России, Украине необходимо 6 млрд долларов.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть нынешний разрыв в закупках. Это позволит нам изготовить больше FPV-дронов для удержания линии, больше перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное глубокое ударное оружие, чтобы вернуть войну в Россию".

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Детали: Также он отметил важность получить от партнеров финансовые обязательства на следующий, 2026 год.

"Я призываю наших партнеров выделять средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год уже сейчас", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

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