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Шмыгаль заявил, что Украине не хватает $6 млрд на закупку оружия, чтобы вернуть войну в РФ

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 17:48
Шмыгаль заявил, что Украине не хватает $6 млрд на закупку оружия, чтобы вернуть войну в РФ
Денис Шмыгаль, фото: Міноборони

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, заявил, что для того, чтобы закрыть потребность в военных закупках в 2025 году и вернуть войну на территорию России, Украине необходимо 6 млрд долларов.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть нынешний разрыв в закупках. Это позволит нам изготовить больше FPV-дронов для удержания линии, больше перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное глубокое ударное оружие, чтобы вернуть войну в Россию".

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Детали: Также он отметил важность получить от партнеров финансовые обязательства на следующий, 2026 год.

"Я призываю наших партнеров выделять средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год уже сейчас", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Предыстория:

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Шмыгальроссийско-украинская войнабюджеторужие
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