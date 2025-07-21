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Зеленський назвав перші країни, з якими можуть домовитись про множинне громадянство

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 18:31
Зеленський назвав перші країни, з якими можуть домовитись про множинне громадянство
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про перші країни, з якими можуть відкритись процедури для отримання множинного громадянства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на виступ Зеленського під час виступу на нараді послів у понеділок

Деталі: Зеленський згадав, що нещодавно в Україні ухвалили закон про множинне громадянство, покликаний зберегти звʼязок українців з батьківщиною.

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"Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", – перелічив він.

Глава держави додав, що остаточний список буде готовий після консультацій з премʼєр-міністеркою, міністром закордонних справ і спікером Верховної ради.

"Зрозуміло, там повинні далі думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують. Це також важливий аспект – які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Нинішній закон був поданий Володимиром Зеленським до парламенту ще в січні 2024-го і підписаний 15 липня.

Детальніше про те, що він означає, дивіться у відео на каналі "ЄвроПравди", а ще більше деталей – у статті редактора Сергія Сидоренка Паспорти в законі. Чому "множинне громадянство" не порушує Конституцію та що має змінитися.

ЗеленськийгромадянствоЄС
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