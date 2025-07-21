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Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 18:31
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский объявил о первых странах, с которыми могут открыться процедуры для получения множественного гражданства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выступление Зеленского во время выступления на совещании послов в понедельник

Детали: Зеленский вспомнил, что недавно в Украине приняли закон о множественном гражданстве, призванный сохранить связь украинцев с родиной.

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"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", – перечислил он.

Глава государства добавил, что окончательный список будет готов после консультаций с премьер-министром, министром иностранных дел и спикером Верховной рады.

"Разумеется, там должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают. Это также важный аспект – какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", – сказал Зеленский.

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Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Нынешний закон был подан Владимиром Зеленским в парламент еще в январе 2024-го и подписан 15 июля.

Подробнее о том, что он означает, смотрите в видео на канале "ЕвроПравды", а еще больше деталей – в статье Паспорта в законе. Почему "множественное гражданство" не нарушает Конституцию и что должно измениться.

ЗеленскийгражданствоЕС
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