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Bloomberg: Німеччина та США наблизились до фінальної угоди про Patriot для України

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 18:35
Bloomberg: Німеччина та США наблизились до фінальної угоди про Patriot для України
Фото - getty images

Німеччина і США працюють над фінальними деталями щодо постачання Україні ЗРК Patriot Україні.

Джерело: про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда"

Деталі: Посадовці ФРН і США, які працюють над питанням, доопрацьовують останні деталі домовленості щодо надання додаткових Patriot Україні – зокрема, часові рамки для заміщення переданої зброї, повідомили співрозмовники на умовах анонімності. 

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Угода передбачає, що Німеччина віддасть Україні два ЗРК зі своїх запасів, та отримає від США заміну з промислових складів. 

Офіційно оголосити про домовленість можуть вже цього тижня. 

Німеччина на цей час віддала Україні вже три зі своїх 12 систем, а ще дві залучені у Польщі. Відтак Берлін хоче гарантувати, що швидко отримає від США заміну.

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Про ймовірність домовленості найближчим часом сигналізує і повідомлення США для Швейцарії минулого тижня про те, що замовлені нею ЗРК будуть поставлені пізніше, ніж планувалося. 

За словами співрозмовників, передбачені для Швейцарії системи мають дещо іншу конфігурацію і їхнє переналаштування займе близько восьми місяців. Перемовники Німеччини і США очікувано обговорюватимуть це питання цього тижня. 

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

Міністр оборони України Денис Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів якнайшвидше закупити в США для України Patriot і ракети PAC-3 до них.

НімеччинаСШАPatriotдопомога Україні
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