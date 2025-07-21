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Bloomberg: Германия и США приблизились к финальному соглашению о Patriot для Украины

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 18:35
Bloomberg: Германия и США приблизились к финальному соглашению о Patriot для Украины
Фото - getty images

Германия и США работают над финальными деталями по поставкам Украине ЗРК Patriot Украине.

Источник: этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда"

Детали: Чиновники ФРГ и США, которые работают над этим вопросом, дорабатывают последние детали договоренности о предоставлении дополнительных Patriot Украине – в частности, временные рамки для замены переданного оружия, сообщили собеседники на условиях анонимности.

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Соглашение предусматривает, что Германия передаст Украине два ЗРК из своих запасов и получит от США замену с промышленных складов.

Официально объявить о договоренности могут уже на этой неделе.

На данный момент Германия передала Украине уже три из своих 12 систем, а еще две размещены в Польше. Поэтому Берлин хочет гарантировать, что быстро получит от США замену.

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О вероятности договоренности в ближайшее время сигнализирует и сообщение США для Швейцарии на прошлой неделе о том, что заказанные ею ЗРК будут поставлены позже, чем планировалось.

По словам собеседников, предусмотренные для Швейцарии системы имеют несколько иную конфигурацию и их перенастройка займет около восьми месяцев. Переговорщики Германии и США, как ожидается, обсудят этот вопрос на этой неделе.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль на "Рамштайне" призвал партнеров как можно быстрее закупить в США для Украины Patriot и ракеты PAC-3 к ним.

ГерманияСШАPatriotпомощь Украине
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