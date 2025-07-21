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Канада виділить $15 млн на обслуговування танків Leopard 2 для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 19:37
Канада виділить $15 млн на обслуговування танків Leopard 2 для України
Фото ілюстративне - AXEL HEIMKEN/AFP via Getty Images

Міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.

Джерело: про це він сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу канадського Міноборони

Деталі: Під час засідання у форматі "Рамштайн" Макгінті оголосив, що Канада виділить додаткові 20 мільйонів канадських доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.

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"Ці кошти виділяються з бюджету Канади на військову допомогу Україні на 2025-2026 роки", – уточнює оборонне відомство країни.

Міністр також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 мільярдів канадських доларів ($1,48 мільярда) на військову допомогу Україні.

Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 мільярда канадських доларів.

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Нагадаємо 21 липня у засіданні "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Також Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.

Канада
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