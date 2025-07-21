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Канада выделит $15 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 19:37
Канада выделит $15 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
Фото иллюстративное - AXEL HEIMKEN/AFP via Getty Images

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о выделении дополнительных 20 миллионов канадских долларов ($14,6 миллиона) на поддержку обслуживания танков Leopard 2 для Украины.

Источник: об этом он заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу канадского Минобороны

Детали: Во время заседания в формате "Рамштайн" Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительные 20 миллионов канадских долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

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"Эти средства выделяются из бюджета Канады на военную помощь Украине на 2025-2026 годы", – уточняет оборонное ведомство страны.

Министр также подтвердил объявленное в июне премьер-министром Канады Марком Карни выделение еще 2 миллиардов канадских долларов ($1,48 миллиарда) на военную помощь Украине.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 миллиарда канадских долларов.

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Напомним, 21 июля в заседании "Рамштайн", которое начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Также Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставку на поле боя современных беспилотников.

Канада
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