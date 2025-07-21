Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по цілях РФ в Бєлгородській області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (РФ), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні".

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Сили оборони вразили низку цілей в Бєлгородській області РФ

Відео - Генштаб ЗСУ pic.twitter.com/Iz2Iojje6d — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025

Деталі: Також війська РФ вдарили по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що "критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird"".

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Військові додають, що такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами.