Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
Силы обороны Украины 20 июля нанесли ряд успешных ударов по целям РФ в Белгородской области РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (РФ), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе".
Сили оборони вразили низку цілей в Бєлгородській області РФ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025
Відео - Генштаб ЗСУ pic.twitter.com/Iz2Iojje6d
Детали: Также украинские войска ударили по радиолокационному комплексу "Небо-М", что "критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird"".
Военные добавляют, что такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.