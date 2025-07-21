Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ

Силы обороны Украины 20 июля нанесли ряд успешных ударов по целям РФ в Белгородской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (РФ), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе".

Реклама:

Сили оборони вразили низку цілей в Бєлгородській області РФ

Відео - Генштаб ЗСУ pic.twitter.com/Iz2Iojje6d — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 21, 2025

Детали: Также украинские войска ударили по радиолокационному комплексу "Небо-М", что "критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird"".

РЕКЛАМА:

Военные добавляют, что такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.