Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 20:10
Силы обороны поразили ряд целей в Белгородской области РФ
скриншот

Силы обороны Украины 20 июля нанесли ряд успешных ударов по целям РФ в Белгородской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (РФ), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе".

Реклама:

Детали: Также украинские войска ударили по радиолокационному комплексу "Небо-М", что "критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird"".

РЕКЛАМА:

Военные добавляют, что такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.

российско-украинская войнапотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
фотоСБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича
ВИДЕОНа фоне обысков СБУ: ГБР объявило нескольким сотрудникам НАБУ подозрения по ДТП
Все новости...
российско-украинская война
Шмыгаль заявил, что Украине не хватает $6 млрд на закупку оружия, чтобы вернуть войну в РФ
Из-за недостатка финансирования Украина производит меньше оружия, чем может - NYT
Зеленский назвал три приоритета очередной встречи с представителями РФ в Стамбуле
Последние новости
21:54
Формула-1 возвращается после перерыва со спринтовым уик-эндом: расписание Гран-при Бельгии
21:46
Как у летучих мышей появляются коронавирусы и кто болеет чаще всего? Ответ ученых
21:37
В Киеве и Харькове спасатели ликвидировали пожары после российских ударов
21:32
Посол ЕС на фоне атаки на НАБУ призвала Киев сохранить реформы
21:24
Депутаты просят преференции для авиапрома в рамках Defence City
21:08
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
20:59
футболИспанский "Вильяреал" приобрел у львовских "Карпат" украинского вратаря
20:52
Зеленский подтвердил, что переговоры с РФ запланированы на 23 июля
20:35
Дания призвала разведки усилить сотрудничество для надзора за портами
20:32
Специально для Усика: мировой бренд рассказал о создании особого наряда на бой с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: