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Данія закликала розвідки посилити співпрацю для нагляду за портами

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 липня 2025, 20:35
Данія закликала розвідки посилити співпрацю для нагляду за портами
фото: Getty Images

Міністр юстиції Петер Хуммельгорд закликав посилити співпрацю розвідслужб країн-партнерів для нагляду за портами, через які проходять велетенські обсяги вантажів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: Міністр зазначив, що лише через данські води щоденно проходять сотні великих торгових суден.

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Пряма мова: "Багато з них перевозять тисячі контейнерів, які сукупно можуть містити мільйони пакунків. Вибіркові перевірки всього цього – масштабне і майже нереальне завдання, тож нам потрібно працювати на основі розвідданих, ще тісніше співпрацювати і координуватися з європейськими колегами".

Деталі: Великі європейські порти часто є "воротами" для контрабанди наркотиків з інших частин світу.

Що було раніше:

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  • Грецька поліція нещодавно викрила банду, яка ховала кокаїн у шкіряних листах, що доставлялися контейнерними суднами з Болівії до Греції. Цього тижня в порту Пірея зі стріляниною затримали кількох співробітників порту, які виявились залучені у мережу наркоторговців. 
  • Нідерландські митники вилучили в порту Амстердама партію з 4500 кілограмів кокаїну.

Даніяпортирозвідка
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