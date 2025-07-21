Данія закликала розвідки посилити співпрацю для нагляду за портами

Міністр юстиції Петер Хуммельгорд закликав посилити співпрацю розвідслужб країн-партнерів для нагляду за портами, через які проходять велетенські обсяги вантажів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Деталі: Міністр зазначив, що лише через данські води щоденно проходять сотні великих торгових суден.

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Пряма мова: "Багато з них перевозять тисячі контейнерів, які сукупно можуть містити мільйони пакунків. Вибіркові перевірки всього цього – масштабне і майже нереальне завдання, тож нам потрібно працювати на основі розвідданих, ще тісніше співпрацювати і координуватися з європейськими колегами".

Деталі: Великі європейські порти часто є "воротами" для контрабанди наркотиків з інших частин світу.

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