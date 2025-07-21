Данія закликала розвідки посилити співпрацю для нагляду за портами
Понеділок, 21 липня 2025, 20:35
Міністр юстиції Петер Хуммельгорд закликав посилити співпрацю розвідслужб країн-партнерів для нагляду за портами, через які проходять велетенські обсяги вантажів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR
Деталі: Міністр зазначив, що лише через данські води щоденно проходять сотні великих торгових суден.
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Пряма мова: "Багато з них перевозять тисячі контейнерів, які сукупно можуть містити мільйони пакунків. Вибіркові перевірки всього цього – масштабне і майже нереальне завдання, тож нам потрібно працювати на основі розвідданих, ще тісніше співпрацювати і координуватися з європейськими колегами".
Деталі: Великі європейські порти часто є "воротами" для контрабанди наркотиків з інших частин світу.
Що було раніше:
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- Грецька поліція нещодавно викрила банду, яка ховала кокаїн у шкіряних листах, що доставлялися контейнерними суднами з Болівії до Греції. Цього тижня в порту Пірея зі стріляниною затримали кількох співробітників порту, які виявились залучені у мережу наркоторговців.
- Нідерландські митники вилучили в порту Амстердама партію з 4500 кілограмів кокаїну.