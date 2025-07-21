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Дания призвала разведки усилить сотрудничество для надзора за портами

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 21 июля 2025, 20:35
Дания призвала разведки усилить сотрудничество для надзора за портами
фото: Getty Images

Министр юстиции Петер Хуммельгорд призвал усилить сотрудничество разведслужб стран-партнеров для надзора за портами, через которые проходят огромные объемы грузов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: Министр отметил, что только через датские воды ежедневно проходят сотни крупных торговых судов.

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Прямая речь: "Многие из них перевозят тысячи контейнеров, которые совокупно могут содержать миллионы пакетов. Выборочные проверки всего этого - масштабная и почти нереальная задача, поэтому нам нужно работать на основе разведданных, еще теснее сотрудничать и координироваться с европейскими коллегами".

Детали: Крупные европейские порты часто являются "воротами" для контрабанды наркотиков из других частей мира.

Что предшествовало:

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  • Греческая полиция недавно разоблачила банду, которая прятала кокаин в кожаных листах, доставляемых контейнерными судами из Боливии в Грецию. На этой неделе в порту Пирея со стрельбой задержали нескольких сотрудников порта, которые оказались вовлечены в сеть наркоторговцев.
  • Нидерландские таможенники изъяли в порту Амстердама партию из 4500 килограммов кокаина.

Данияпортыразведка
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