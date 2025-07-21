Дания призвала разведки усилить сотрудничество для надзора за портами

Министр юстиции Петер Хуммельгорд призвал усилить сотрудничество разведслужб стран-партнеров для надзора за портами, через которые проходят огромные объемы грузов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Детали: Министр отметил, что только через датские воды ежедневно проходят сотни крупных торговых судов.

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Прямая речь: "Многие из них перевозят тысячи контейнеров, которые совокупно могут содержать миллионы пакетов. Выборочные проверки всего этого - масштабная и почти нереальная задача, поэтому нам нужно работать на основе разведданных, еще теснее сотрудничать и координироваться с европейскими коллегами".

Детали: Крупные европейские порты часто являются "воротами" для контрабанды наркотиков из других частей мира.

Что предшествовало:

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