Сибіга: Візит Келлога – ще одне свідчення, що Путін боїться лише Трампа

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що відсутність обстрілів Києва під час візиту генерала Кіта Келлога свідчить про здатність США примусити Росію до миру.

Джерело: про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро у понеділок у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Сибіга відзначив важливість візиту Келлога, спецпредставника президента США, до Києва минулого тижня.

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"До речі, звернув увагу, що протягом його перебування в Києві жодних атак російського агресора на Київ не було зафіксовано. Це ще одне свідчення, кого насправді боїться Путін. Путін боїться лише Трампа. Він розуміє, що лише Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру", – вважає він.

За словами глави МЗС, візит Келлога дозволив передати керівництву США інформацію "з перших рук".

"Чому це важливо? Тому що ми теж повинні протидіяти російському наративу, що Росія виграє. Ні, Росія не виграє, і Україна не програє. Важливо виходити саме з цієї парадигми", – підкреслив Сибіга.

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Генерал Кіт Келлог перебував у Києві з кількаденним візитом. Серед іншого, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив угоду між США та НАТО щодо поставок американської зброї.

Президент Володимир Зеленський жартома запропонував дати Келлогу український паспорт і залишити його тут, а також частіше запрошувати американців в Україну, "бо тоді Росія менше бомбитиме".