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Сибига: Визит Келлога – еще одно свидетельство, что Путин боится только Трампа

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 июля 2025, 22:11
Сибига: Визит Келлога – еще одно свидетельство, что Путин боится только Трампа
Кит Келлог. Фото - getty images

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что отсутствие обстрелов Киева во время визита генерала Кита Келлога свидетельствует о способности США принудить Россию к миру.

Источник: об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро в понедельник в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Сибига отметил важность визита Келлога, спецпредставителя президента США, в Киев на прошлой неделе.

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"Кстати, обратил внимание, что в течение его пребывания в Киеве никаких атак российского агрессора на Киев не было зафиксировано. Это еще одно свидетельство того, кого на самом деле боится Путин. Путин боится только Трампа. Он понимает, что только Соединенные Штаты Америки могут заставить их к миру", – считает он.

По словам главы МИД, визит Келлога позволил передать руководству США информацию "из первых рук".

"Почему это важно? Потому что мы тоже должны противодействовать российскому нарративу, что Россия выиграет. Нет, Россия не выиграет, и Украина не проиграет. Важно исходить именно из этой парадигмы", – подчеркнул Сибига.

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Генерал Кит Келлог находился в Киеве с несколькодневным визитом. Среди прочего, он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил соглашение между США и НАТО о поставках американского оружия.

Президент Владимир Зеленский в шутку предложил дать Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а также чаще приглашать американцев в Украину, "потому что тогда Россия меньше будет бомбить".

ТрампСШАМИДПутин
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