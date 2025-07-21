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Війська РФ дронами атакували Сумщину: 4 постраждалих, серед них дитина

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 липня 2025, 22:30
Війська РФ дронами атакували Сумщину: 4 постраждалих, серед них дитина
Фото - getty images

Російська армія 21 липня завдала дронового удару по Путивльській громаді на Сумщині, постраждали 4 людини, серед них 5-річна дитина. 

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.

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Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків".

Сумська областьросійсько-українська війнабойові дії
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