Війська РФ дронами атакували Сумщину: 4 постраждалих, серед них дитина
Понеділок, 21 липня 2025, 22:30
Російська армія 21 липня завдала дронового удару по Путивльській громаді на Сумщині, постраждали 4 людини, серед них 5-річна дитина.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.
Реклама:
Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків".