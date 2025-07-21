Війська РФ дронами атакували Сумщину: 4 постраждалих, серед них дитина

Російська армія 21 липня завдала дронового удару по Путивльській громаді на Сумщині, постраждали 4 людини, серед них 5-річна дитина.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.

Реклама:

Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків".