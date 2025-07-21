Войска РФ дронами атаковали Сумскую область: 4 пострадавших, среди них ребенок
Понедельник, 21 июля 2025, 22:30
Российская армия 21 июля нанесла дроновой удар по Путивльской громаде на Сумщине, пострадали 4 человека, среди них 5-летний ребенок.
Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "Сегодня вечером враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады. Предварительно пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик.
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Им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На месте попадания поднялся пожар. Продолжается ликвидация последствий".