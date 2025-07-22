Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання Україні систем Patriot – міністр

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, його країна зробить суттєвий внесок у постачання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: Брекельманс у мережі Х, сайт Міноборони Нідерландів, "Укрінформ"

Пряма мова Брекельманса: "Ми провели онлайн-обговорення з міністрами оборони щодо підтримки України.

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Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони (Patriot – ред.).

Деталі найближчим часом будуть узгоджені.

Також ми самостійно надаємо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам, радари тощо".

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Деталі: Відповідну інформацію оприлюднило і Міноборони Нідерландів.

Пряма мова Брекельманса під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG): "Російська повітряна кампанія терору останнім часом досягає нових рівнів.

Мета Росії проста – зламати непохитний український народ. Ми не можемо цього допустити.

Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України.

Багато вже зроблено, але потрібно більше.

Тільки продовжуючи невпинно та масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо РФ сісти за стіл переговорів.

Наразі проводяться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи ППО Patriot. І важливо, щоб свій внесок зробила вся Європа".

"Україна – це передова лінія безпеки від російської агресії для всієї Європи. Якщо Росія зможе прорватися, вона одразу ж становитиме більшу загрозу для решти Європи та НАТО".

Деталі: Зазначається, що забезпечення протиповітряної оборони є ключовим пріоритетом військової підтримки України з боку Нідерландів.

Саме тому, крім Patriot, вони постачили 24 винищувачі F-16, відповідні боєприпаси та запчастини, кілька зенітних гармат і системи I-HAWK.

Нідерланди також постачають Україні радари для виявлення дронів та морські судна, оснащені засобами ППО.

Нагадаємо: У четвер, 10 липня, Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках.