Нидерланды внесут существенный вклад в поставки Украине систем Patriot – министр

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, его страна внесет существенный вклад в поставки Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Источник: Брекельманс в сети Х, сайт Минобороны Нидерландов, "Укринформ"

Прямая речь Брекельманса: "Мы провели онлайн-обсуждение с министрами обороны по вопросу поддержки Украины.

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Нидерланды внесут существенный вклад в поставки американских систем противовоздушной обороны (Patriot – ред.).

Детали в ближайшее время будут согласованы.

Также мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.".

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Детали: Соответствующую информацию обнародовало и Минобороны Нидерландов.

Прямая речь Брекельманса во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG): "Российская воздушная кампания террора в последнее время достигает новых уровней.

Цель России проста – сломить непоколебимый украинский народ. Мы не можем этого допустить.

Поэтому мы хотим внести существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону Украины.

Многое уже сделано, но нужно больше.

Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим РФ сесть за стол переговоров.

В настоящее время проводятся консультации с США и другими союзниками по поводу американской инициативы поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. И важно, чтобы свой вклад внесла вся Европа".

"Украина – это передовая линия безопасности от российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, она сразу же будет представлять большую угрозу для остальной Европы и НАТО".

Детали: Отмечается, что обеспечение противовоздушной обороны является ключевым приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Именно поэтому, кроме Patriot, они поставили 24 истребителя F-16, соответствующие боеприпасы и запчасти, несколько зенитных орудий и системы I-HAWK.

Нидерланды также поставляют Украине радары для обнаружения дронов и морские суда, оснащенные средствами ПВО.

Напомним: В четверг, 10 июля, Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах.