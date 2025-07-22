Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати РФ за добу зросли ще на тисячу осіб – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 22 липня 2025, 07:42
Втрати РФ за добу зросли ще на тисячу осіб – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 090 окупантів та 43 артилерійські системи ворога.

Джерело: Генеральний штаб в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб,
  • танків – 11 038 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 035 (+7) од,
  • артилерійських систем – 30 680 (+43) од,
  • РСЗВ – 1 445 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256) од,
  • крилатих ракет – 3533 (+18) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94) од,
  • спеціальної техніки – 3 935 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Оновлено, відео, фотоНічна атака на Одесу: в місті вирували пожежі, в будинках повилітали вікна
У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський
В НАБУ дали зрозуміти, що затриманий СБУ їхній працівник не є "кротом" РФ
Зеленський назвав перші країни, з якими можуть домовитись про множинне громадянство
фотоСБУ: В лавах НАБУ затримали російського "крота", котрого курував ексохоронець Януковича
Усі новини...
Росія
Санкції ЄС проти російського дизелю почнуть діяти за пів року – Bloomberg
Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 9, один загиблий
В Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського Гергієва
Останні новини
08:41
Білий дім: Трампа заскочили зненацька удари Ізраїля по Сирії
08:39
Окупанти ударами по Дніпропетровщині пошкодили держпідприємство і об’єкти інфраструктури
08:24
На фронті 176 боїв: 80 штурмів ЗСУ відбили на Покровському і ще одному напрямку
08:19
Син Байдена каже, що невдалий виступ його батька на дебатах був спричинений прийманням ліків
08:01
фото Росіяни вдарили КАБом по Краматорську – убили дитину
07:46
Рютте закликав країни НАТО купувати більше зброї у США для України
07:42
Втрати РФ за добу зросли ще на тисячу осіб – Генштаб
07:24
До ЗСУ долучилися майже 9500 засуджених
06:34
фото, відеоРятувальники показали наслідки атаки ворожих БпЛА на Одесу
05:44
Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання Україні систем Patriot – міністр
Усі новини...
Реклама:
Реклама: