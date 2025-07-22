Втрати РФ за добу зросли ще на тисячу осіб – Генштаб
Вівторок, 22 липня 2025, 07:42
Сили оброни за минулу добу знешкодили ще 1 090 окупантів та 43 артилерійські системи ворога.
Джерело: Генеральний штаб в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб,
- танків – 11 038 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7) од,
- артилерійських систем – 30 680 (+43) од,
- РСЗВ – 1 445 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256) од,
- крилатих ракет – 3533 (+18) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94) од,
- спеціальної техніки – 3 935 (+1) од.
Дані уточнюються.