Потери РФ за сутки выросли еще на тысячу человек – Генштаб
Вторник, 22 июля 2025, 07:42
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 090 оккупантов и 43 артиллерийские системы врага.
Источник: Генеральный штаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 044 250 (+1 090) человек,
- танков – 11 038 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 23 035 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 30 680 (+43) ед,
- РСЗО – 1 445 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256) ед,
- крылатых ракет – 3533 (+18) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 953 (+94) ед,
- специальной техники – 3 935 (+1) ед.
Данные уточняются.