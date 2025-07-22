Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери РФ за сутки выросли еще на тысячу человек – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 22 июля 2025, 07:42
Потери РФ за сутки выросли еще на тысячу человек – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 090 оккупантов и 43 артиллерийские системы врага.

Источник: Генеральный штаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 044 250 (+1 090) человек,
  • танков – 11 038 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 035 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 30 680 (+43) ед,
  • РСЗО – 1 445 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 437 (+256) ед,
  • крылатых ракет – 3533 (+18) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 953 (+94) ед,
  • специальной техники – 3 935 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне проникли в Покровск – источники УП
Обновлено, видео, фотоНочная атака на Одессу: в городе бушевали пожары, в домах вылетели окна
В G7 заявили о «серьезном беспокойстве» из-за атаки на НАБУ: хотят встречи с правительством
СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
В НАБУ дали понять, что задержанный СБУ их работник не является "кротом" РФ
Зеленский назвал первые страны, с которыми могут договориться о множественном гражданстве
Все новости...
Росcия
Санкции ЕС против российского дизеля начнут действовать через полгода - Bloomberg
Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 9, один погибший
В Италии после резонанса отменили концерт с участием прокремлевского Гергиева
Последние новости
10:07
фото ГУР показало "начинку" нового российского дрона для поиска и перегрузки украинской ПВО
09:59
Зеленский подписал мораторий на безосновательные проверки бизнеса госорганами
09:53
Эрдоган заявил, что ЕС нужен такой член, как Турция
09:53
футбол"Динамо" в еврокубках: кто такие "Хамрун Спартанс", которые сыграют против киевлян в квалификации Лиги чемпионов
09:42
В Василькове неизвестный выстрелил в водителя авто и ранил его: нападавшего ищут
09:41
YouTube удалил тысячи пропагандистских каналов, связанных с Китаем и Россией
09:32
Россияне проникли в Покровск – источники УП
09:22
Украину атаковало более 40 российских дронов: есть попадания в 3 локациях
09:15
Нефть отреагировала на рост опасений относительно торговой войны между США и ЕС
09:07
Мерц о передаче Patriot Украине: Германия ждет решения США относительно замены
Все новости...
Реклама:
Реклама: