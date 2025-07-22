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Росіяни вдарили КАБом по Краматорську – убили дитину

Ірина БалачукВівторок, 22 липня 2025, 08:01
Росіяни вдарили КАБом по Краматорську – убили дитину
Фото з місця події з Facebook KRAMATORSK POST

Одна дитина загинула та ще 5 осіб дістали поранення внаслідок російського удару по місту Краматорськ Донецької області вночі 22 липня.

Джерело: начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова очільника МВА: "Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження". 

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Фото Kramatorsk Post

Деталі: Повідомляється, що постраждалим надають медичну допомогу.

  

Краматорськобстрілжертвидіти
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